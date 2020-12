Vietri sul Mare, avviso di selezione per assunzioni della società Vietri Sviluppo. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il Giovanni de Simone, il primo cittadino di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, sulla sua pagina Facebook:

Avviso di selezione per assunzioni short list della società Vietri Sviluppo. Considerato che il l’igiene urbana e il decoro del nostro paese sono punti fondamentali della vita socio-economica per il nostro comune . Visto il diniego/rifiuto da parte degli attuali dipendenti della vietri sviluppo srl a svolgere altri tipi di mansione se non quelle di ausiliario al traffico e addetti allo spazzamento. È indetta selezione pubblica per una short list che prevede un piano di assunzioni per:

– N. 30 addetti alla manutenzione del verde, del territorio e alla pulizia di strutture pubbliche e del territorio comunale livello 2 “operaio comune”;

– N. 5 addetti alla manutenzione del verde, del territorio e alla pulizia di strutture pubbliche e del territorio comunale livello 3 “operaio qualificato”;

– N. 5 addetti alla manutenzione/gestione del verde, del territorio e alla pulizia di strutture pubbliche e del territorio comunale livello 4 “operaio specializzato-impiegato d’ordine”;

– N. 5 addetti alla manutenzione/gestione del verde, del territorio e alla pulizia di strutture pubbliche e del territorio comunale livello 5 “operaio provetto-impiegato di concetto”.