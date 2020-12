Vietri sul mare. Auguri a Valentina Di Giovanni Master in “Nutrizione personalizzata: basi molecolari e genetiche”

Vietri sul mare , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Auguri a Valentina Di Giovanni Master in “Nutrizione personalizzata: basi molecolari e genetiche”

Pubblichiamo il post del giustamente orgoglioso padre e collega giornalista Antonio Di Giovanni

.. Perché i tuoi sogni riesci sempre a realizzarli….Drssa. Valentina Di Giovanni #biologa #nutrizionista #embriologa #FecondazioneAssistita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

“TOR VERGATA”

MASTER DI II LIVELLO IN :

“NUTRIZIONE PERSONALIZZATA:

BASI MOLECOLARI E GENETICHE”

IL PESO CORPOREO COME FATTORE DI RISCHIO PER LA FERTILITÀ :

STRATEGIE DI INTERVENTO

E anche questa è fatta!

In questo anno ricco di imprevisti, ho superato un altro traguardo…

Federica Ringrazio i miei genitori per avermi supportato,mia sorella per esserci sempre nonostante la distanza

Ringrazio le mie amiche che quotidianamente hanno sopportato i miei ritmi e i miei lamenti e mi hanno dato forza quando non ne avevo più. Ringrazio tutti davvero ma il ringraziamento più grande va ai miei pazienti che mi hanno capita e sostenuta.

Oggi questo traguardo lo dedico a me e a voi

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai dovuto mostrare nulla, se non la loro intelligenza.