Vietri sul Mare accende le luci di Natale. Il sindaco Giovanni De Simone: “Abbiamo inaugurato le luci a Vietri sul Mare. Anche se è un momento difficile, abbiamo avuto anche dei cittadini deceduti a causa del Covid. Alcuni Comuni hanno deciso di non mettere le luminarie, una scelta giusta anche la loro, ma noi abbiamo ritenuto di dare un segnale di speranza. L’abbiamo fatto soprattutto per i più piccoli, ma vuole essere anche un segnale di speranza per tutti. Quando l’emergenza sarà finita Vietri sul Mare non si ferma e cercheremo sempre di portare avanti il turismo e la ceramica. Ritorneremo ad abbracciarci”.