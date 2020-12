Vico Equense. Tendi la tua mano: insieme per chi ne ha più bisogno

I buoni sospesi dovranno essere spesi nella stessa attività commerciale dove sono stati acquistati

Domenica scorsa è partita l’iniziativa della Caritas “Tendi la tua mano”, che ha raccolto il favore dell’Amministrazione comunale di Vico Equense e delle associazioni A.CO.V.E, Ascom e Pizza a Vico. Nei negozi aderenti si può lasciare un buono sospeso, a partire da 5 euro, che poi sarà raccolto settimanalmente dai volontari della Caritas e distribuito a chi ne ha necessità. Le attività commerciali che hanno aderito, circa il 90 per cento di quelle presenti sul territorio, espongono una locandina che pubblicizza l’iniziativa di promozione per i negozianti, in questo tempo anche per loro molto difficile, e di vicinanza a chi è nel bisogno. “I buoni – ribadisce l’Ufficio attività produttive del Comune – dovranno essere spesi nella stessa attività commerciale dove sono stati acquistati.” Un piccolo gesto per un’iniziativa che si protrarrà fino al 31 gennaio 2021.