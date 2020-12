Vico Equense: spostano la succursale del «Marconi-Galilei» a Fornacelle. Gli studenti si oppongono

Vico Equense: vogliono trasferire la succursale del «Marconi-Galilei» di Vico Equense a Fornacelle ma gli studenti si oppongono. Tanti gli striscioni che gli alunni della succursale dell’istituto professionale «Marconi-Galilei» hanno affisso in via De Feo, davanti la sede della loro scuola. Il loro futuro fino a qualche giorno fa era incerto: oggi è stato definito, ma i cambiamenti prevedono spostamenti, sacrifici e qualche incognita. Lo scrive Ilenia De Rosa sul mattino.

La questione riguarda il plesso dove svolgono le attività didattiche i cento studenti, divisi in cinque classi, della succursale dell’istituto la cui sede centrale è a Torre Annunziata. A inizio anno la dirigenza ha sollevato la problematica dell’inadeguatezza dell’edificio, privo di un sistema di areazione e di vie di fuga per gestire i percorsi separati come da indicazioni anti-Covid. La struttura è di proprietà di un privato.Nei mesi scorsi è cominciato il dialogo tra scuola, Città metropolitana e proprietario dell’immobile. Confronto che, però, si è interrotto bruscamente. A seguito di una perizia sono stati valutati i lavori necessari per rendere sicuro e adeguato alle normative vigenti l’ambiente scolastico. Il proprietario si è mostrato disponibile ad accollarsi tale impegno chiedendo soltanto garanzie per ciò che riguarda la permanenza della scuola nell’immobile per i prossimi anni, essendo imminente la scadenza del contratto di locazione. L’accordo avrebbe consentito al proprietario di effettuare i lavori durante il periodo di assenza degli studenti, consentendo, dunque, alla platea scolastica di continuare le attività nella stessa sede, senza troppi stravolgimenti.La scuola, però, ha ritenuto opportuno cambiare location.

Le cinque classi del «Marconi-Galilei» si trasferiranno presso l’ex edificio scolastico di Fornacelle, di proprietà comunale. Se da un lato una tale soluzione tranquillizza dirigenza, docenti e studenti dall’altro apre scenari sulle difficoltà logistiche per raggiungere questa nuova sede. Se gli alunni oggi si recano in una scuola che dista poco più di 300 metri dalla stazione della Circumvesuviana di Vico Equense, dal prossimo anno dovranno andare presso la frazione collinare di Fornacelle, raggiungile solo in auto o con il bus. Altro nodo riguarda i tempi. Saranno necessari impegnativi lavori di messa in sicurezza e adeguamento di un immobile rimasto per anni inutilizzato. Cosa succederà se Città metropolitana non riuscirà in tale operazione entro settembre 2021.