Vico Equense: si dimettono dal consiglio Cinque e il presidente Trignano. Francesco Coppola nuovo assessore ai LL.PP.

Vico Equense. Due dimissioni questa mattina durante il consiglio comunale. La prima riguarda l’assessore Gennaro Cinque. Cinque si è dimesso solo per l’incompatibilità nel ricoprire contemporaneamente due cariche istituzionali e politiche, che però ha mantenuto dal 27 ottobre fino a ieri. Al suo posto è stato nominato l’ingegnere Francesco Coppola, il nuovo assessore ai LL.PP. Gennaro Cinque rimane comunque all’interno potendo far parte della cabina di regia a supporto del neo assessore Francesco Coppola. Cinque ha ringraziato il sindaco Andrea Buonocore per la fiducia che gli aveva accordato.

Dimissioni anche per Massimo Trignano. Quest’ultimo ha deciso di non ricoprire più il ruolo di presidente del consiglio comunale. Trignano, però, continuerà a sedere tra i banchi dell’Assise.