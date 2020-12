Vico Equense. Riduzione Tari 2020 per i nuclei familiari disagiati. Il Bando scade il 30 dicembre

Scade il 30 dicembre il bando per la riduzione della tassa comunale sui rifiuti urbani (Tari). La giunta comunale di Vico Equense ha, infatti, istituito un fondo di solidarietà a sostegno dei nuclei familiari residenti, che si trovano in grave disagio socio-economico. Il fondo avrà una capienza di 40 mila euro e i contribuenti in situazioni di difficoltà potranno presentare domanda per ottenere uno sgravio sul pagamento della Tari 2020. Requisito necessario sarà, tra gli altri, l’essere in regola con il pagamento della tassa per il 2019 al momento della presentazione dell’istanza, e aver pagato entro il termine di presentazione dell’istanza, le prime due rate della Tari 2020. La graduatoria terrà ovviamente conto del reddito familiare ISEE dichiarato, attribuendo dei punti a seconda del reddito percepito. Per un ISEE non superiore a 6702,02 euro sarà previsto uno sgravio di due rate, invece per un ISEE non superiore a 8265,00 euro, l’esonero previsto è di una rata. Per la formulazione della graduatoria è prevista l’assegnazione dei seguenti punteggi: da zero a 4 mila euro punti 100; da 4.000,01 euro a 5.954,00 euro, punti 95; da 5.954,01 euro a 8.265,00 euro, punti 90. Si terrà conto anche della presenza di soggetti con disabilità grave all’interno del nucleo familiare. Le domande devono essere presentate su apposito modulo predisposto dal servizio politiche sociali, corredate dalla seguente documentazione: reddito ISEE in corso di validità; copia modello F24 (avvenuto pagamento delle prime 2 rate Tari 2020); copia documento riconoscimento del richiedente. Il servizio politiche sociali redigerà la graduatoria dei richiedenti attribuendo il punteggio sopra stabilito.