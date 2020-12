Vico Equense, responso del Tar in merito alla chiusura del pronto soccorso: “Respinto”

Vico Equense. Questione chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale De Luca e Rossano. Questa mattina leggiamo un post di Agostino Cafiero che ci aggiorna sulla situazione.

Cit. “Respinto”. In data odierna conosciamo il responso da parte del TAR in merito alla chiusura del PSO; RESPINTO. Restiamo in attesa di leggere le motivazioni.

Già il 12 novembre abbiamo pubblicato un articolo dove dicevamo che era stata respinta la sospensiva per il ricorso contro chiusura ospedale e l’udienza sarebbe stata rimandata al due dicembre, cioè ieri. La sospensiva a Napoli, come era prevedibile, non è stata concessa perché, inaudita altera parte, si ritiene che ci siano altri pronti soccorsi nelle vicinanze (Castellammare di Stabia e Sorrento, entrami chiusi o saturi, sic!).