Vico Equense. Preoccupazione a Moiano per il parroco, corsa a farsi il tampone

Vico Equense ( Napoli ) . Preoccupazione che gira nella più grande frazione della Penisola Sorrentina incuneata nel cuore dei Monti Lattari sotto il Faito al centro della Raffaele Bosco. Voci di un contagio per il coronavirus Covid-19 al parroco che hanno portato diverse persone a richiedere il tampone. Questa mattina la novena alla Chiesa di San Renato non è stata celebrata da don Maurizio, ma il sindaco Andrea Buonocore ha riferito a Positanonews che “non risulta” questo contagio. Non ci resta che invitare tutti alla calma, a volte può essere una banale influenza scambiata per Covid. In ogni caso se si adottano le misure previste dalla mascherina al distanziamento e lavarsi le mani senza allarmismi e senza timori, una sana e serena sicurezza senza panico, la vita continua con calma e tranquillità supereremo questo momento anche se a Natale saremo in lockdown in Campania e in Italia al più presto si festeggerà come prima . Il sindaco Andrea Buonocore ha intanto invitato tutti a farsi i controlli donati dalla MSC di Aponte a Sorrento e ha invitato tutti alla “responsabilità personale” preferibile a qualsiasi controllo

Foto d’archivio che speriamo diventi attuale nel 2021 . Un abbraccio a tutti da Positanonews.