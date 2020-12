Vico Equense. Politiche giovanili: riunito l’osservatorio comunale delle politiche giovanili. Attivata e-mail dedicata per i primi contatti.

Si è tenuta, nei giorni scorsi, la prima riunione dell’osservatorio comunale delle politiche giovanili. All’incontro hanno preso parte l’Assessore Annalisa Donnarumma, la coordinatrice dell’organismo Valeria Esposito, counselor professionista, Margherita Di Maio, psicologa e psicoterapeuta, Salvatore Cuomo, biologo e nutrizionista e Sabrina Desiderio, psicologa. L’ osservatorio, che fornirà gli strumenti necessari per leggere e interpretare i bisogni, le risorse e le problematiche che abitano il territorio, al fine di individuare interventi e servizi a favore del mondo giovanile si è immediatamente attivato, creando una e-mail dedicata osservatoriogiovani@comunevicoequense.it per i primi contatti, e per essere ancora più vicino ai giovani in questo difficile momento di emergenza da Coronavirus. All’ordine del giorno, anche, un programma di iniziative, tese a migliorare la condizione e il benessere giovanile nel nostro territorio, oggi, rese ancor più urgenti e necessarie a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in atto.