Vico Equense / Piano di Sorrento . La gioia a Moiano per don Maurizio Esposito negativo al Covid

Vico Equense ( Napoli ) . La gioia a Moiano per don Maurizio Esposito negativo al Coronavirus Covid-19. Il parroco originario di Piano di Sorrento era risultato positivo al virus . Un contagio avvenuto al di fuori del rito della messa, dove tutti stanno rispettando tutte le norme igieniche e sanificando gli spazi e le mani prima della distribuzione della comunione, unico momento di contatto con le persone, oltre a indossare sempre tutti la mascherina. Forse il contagio è avvenuto in sacrestia coinvolgendo solo un’altra persona. “Ho avuto lievi sintomi e per prudenza subito mi sono allontanato dalla chiesa e fatto il tampone”, ci ha spiegato Don Maurizio che poi non ha seguito più la novena di Natale non abbandonando però mai i suoi fedeli con i quali è stato a contatto.

La Chiesa è un luogo sicuro, ma i contagi sono dietro l’angolo purtroppo in questo periodo di feste in particolare. Una gioia per tutta la Penisola Sorrentina , Don Maurizio è un parroco molto vicino alla sua gente e agli ultimi, ai disabili, ai bambini, ai poveri ed è stato anche protagonista dell’idea di una casa di accoglienza temporanea aperta per tutti, sia migranti che italiani, un gesto di carità e amore verso chi è in difficoltà.

Vogliamo augurare a lui e a tutta la parrocchia un felice 2021 con questa foto fatta prima del Covid. Una foto che ne mostra la grande umanità e fede nel messaggio di Cristo, che è gioia e comunione. Un prete fra i giovani che ama i giovani e ne è amato, un prete che trasmette la Grazia già nel suo sorriso e nella sua apertura e accoglienza verso tutti. Non ci resta che pregare e avere fede, seguendo tutte le misure di contenimento , sperando che il vaccino funzioni per tutti, per superare questa pandemia e, finalmente, riabbracciarsi e festeggiare insieme.