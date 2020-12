Vico Equense: lunedì 14 dicembre inizia la distribuzione dei buoni spesa

Vico Equense. Da lunedì prossimo inizierà la distribuzione dei buoni spesa di Natale. Circa 400 i nuclei familiari che riceveranno il contributo dal Comune, che ha stanziato 50 mila euro per il sostegno di soggetti maggiormente esposti agli effetti della crisi economica a seguito delle misure restrittive determinate dall’emergenza epidemiologica da covid-19. I fondi sono stati così trovati: 20 mila euro presi dal bilancio del Comune, 15 mila derivanti dalle entrate della manifestazione Pizza a Vico 2019 e 15 mila da quelli delle aree di sosta a pagamento del mese di novembre. Il carnet di buoni spesa andrà da un minimo di 50 euro a un massimo di 150 euro.

Ogni ticket di 10 euro ciascuno, potrà essere utilizzato solamente negli esercizi commerciali di Vico Equense che aderiranno all’iniziativa. Si potranno acquistare genere alimentari (supermercati, pizzerie, salumerie, panifici, pescherie, macellerie, pasticcerie) e alcuni tipi di indumenti personali per bambini e adulti, tra cui vestiario e scarpe. I ticket, fino a un massimo di 15, saranno assegnati a famiglie in condizioni di disagio economico, segnalate dall’ufficio politiche sociali, in relazione al numero dei componenti e della situazione reddituale presentata che non dovrà superare gli 8.265.00 euro. Ogni ticket sarà contraddistinto da un codice identificativo. La consegna si terrà al piano terra della casa comunale in piazzale Giancarlo Siani, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per evitare file e assembramenti, è stato previsto di scaglionare sulla base dell’iniziale del cognome.

Lunedì 14 dicembre: dalla lettera A alla C

Martedì 15 dicembre: dalla D alla L

Mercoledì 16 dicembre: dalla M alla Z

Giovedì 17 dicembre: per tutti coloro che non hanno potuto rispettare il calendario