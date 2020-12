Vico Equense: ladro ruba un furgone. Inseguimenti tra le vie di Seiano

Vico Equense. Ruba un furgone in centro. Poi rientra a Vico Equense quando viene avvistato dai carabinieri. Ne nasce una vera e propria fuga spericolata, con il bandito che a tutto gas rischia anche di investire i militari. I quali, nel tentativo di bloccarlo, bucano una gomma del veicolo con un colpo. L’uomo si getta in un vallone nei pressi di un noto albergo di Seiano ed evita inizialmente l’arresto. Tutto ciò è accaduto nella giornata di ieri, a Vico Equense, e lo racconta oggi Metropolis.

Il malvivente, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri e della Procura di Torre Annunziata, ha rubato il furgone sempre in città, due giorni fa. Il proprietario del veicolo, ovviamente, ave-va già allertato i militari presentando una regolare denuncia. I carabinieri, ieri pomeriggio, lavorando sul furto, hanno individuato il malvivente alla guida del furgone in entrata proprio a Vico Equense. A quel punto è scattato l’intervento nel tentativo di bloccarlo e arrestarlo. Ma il malvivente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha proseguito. Ne è nata un’autentica fuga, nella frazione di Seiano. Il furgone, giunto nelle immediate vicinanze d è stato intercettato ancora dai carabinieri che hanno esploso un colpo. Obiettivo: centrare un ladro si è lanciato in un terrapieno.