Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, nella consueta diretta del giovedì, rivolge un accorato appello alla responsabilità: ”

I timidi segnali che da qualche settimana vi sto annunciando circa il numero dei contagi viene confermato anche qeusta settimana. In dieci giorni siamo passati dagli 80 positivi dell’8 dicembre ai 68 del 15 dicembre. Un numero che conferma questo trend di speranza per la nostra città. Ma tutto questo viene offuscato dalle notizie che ieri sono stato costretto a comunicarvi della dipartita di due nostri concittadini che porta a 6 il numero dei deceduti per Covid-19.

Purtroppo la terza ondata a gennaio-febbraio, come tutti lamentano, ci sarà perché abbiamo vissuto un film già visto e vivremo delle scene che avevamo già visto, perché non è chiudendo il 24 ed il 25 che cambia la strategia del Covid in Italia. Solo se assumiamo stili di vita corretti potrà cambiare qualcosa. Sono mesi che richiamo al senso di responsabilità. Il Covid cammina sulle gambe dell’incoscienza e dell’irresponsabilità. Non basta chiuderci o farci diventare zona rossa, stiamo venendo da una esperienza di zona rossa ma dove sono i risultati? Abbiamo vissuto una situazione all’acqua di rose.

Faccio un appello forte ed accorato alla vostra responsabilità. Sarà un Natale diverso, ma sarà un Natale vero ed autentico, un Natale che nel tempo abbiamo appesantito e che quest’anno dovremo alleggerire di tutti gli orpelli in cui in questi anni lo abbiamo soffocato”.