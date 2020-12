Il sindaco Andrea Buonocore, nel consueto appuntamento in diretta del giovedì pomeriggio, fa il punto della situazione in città: “In base all’ultimo report di ieri mattina possiamo constatare che i numeri relativi ai contagi ci fanno sperare bene. Infatti, a cavallo del fine settimana scorsa e dell’inizio di questa settimana abbiamo avuto ben 63 guarigioni a fronte di 34 nuovi positivi. Non è certamente il momento di gioire ma è il momento di guardare con serenità a questi numeri. Attualmente siamo scesi a 80 positivi sul territorio. Il dato da migliorare riguarda il fatto che molti positivi, al tampone di controllo, non risultano ancora negativi. Questo è sintomatico di una carica virale molto forte.

Per quanto riguarda i tamponi regalatici dalla MSC a Vico Equense siamo orientati ad utilizzarli sul mondo della scuola, ovvero sugli studenti. Abbiamo deciso di rimandare la riapertura delle scuole ritenendo che non avrebbe avuto senso mandare i bambini ed i ragazzi a scuola per circa 10 giorni. Vogliamo che il 7 gennaio la scuola riparta in serenità ed è quindi necessario fare uno screening importante su tutti gli studenti (delle elementari, medie e superiori)”.