Vico Equense, il giorno di Santo Stefano la prima neve sul Faito. Sempre suggestivo, ma il Monte Faito, a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, diventa ancora più suggestivo con la comparsa della neve. Oggi, sabato 26 dicembre 2020, in occasione del Santo Stefano, la prima neve. Un Santo Stefano piovoso ma, dunque, con la magia dei fiocchi di neve. Temperature in calo, con la Protezione Civile che diffonde un’allerta con durata fino a questa sera. Ma nella giornata di domani, domenica 27 dicembre, le temperature scenderanno ancora.

La neve, precisamente, si trova più in alto del Bar Belvedere.

Foto di A.C.