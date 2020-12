Vico Equense, il cordoglio del sindaco per la scomparsa del primo cittadino di Arquata del Tronto

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Aleandro Petrucci, primo cittadino di Arquata del Tronto. “Stamattina un male incurabile ha sottratto all’affetto della sua famiglia e della sua Comunità Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata del Tronto.

Uomo semplice dal carattere forte, persona sincera ed onesta che ha vissuto la tragedia del terremoto del 2016 in prima persona, diventando icona ed immagine della immane sofferenza del Centro Italia. Ricordo la sua visita a Vico Equense lo scorso 9 dicembre 2017 per affermare e rafforzare il legame tra le nostre Comunità, nato dalla generosità di tanti nostri concittadini che, all’indomani del terremoto, si concretizzò in una raccolta di generi alimentari che consegnammo direttamente ad Arquata. Successivamente abbiamo contribuito alla ricostruzione di una chiesetta intitolata alla Madonna della Pace. Alla famiglia di Aleandro e alla sua Comunità il mio cordoglio personale e quello della intera Amministrazione comunale, interprete del dolore della intera Città di Vico Equense. Ad-Dio Aleandro”.