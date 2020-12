Vico Equense, il Comune si mobilita per riportare a casa il marittimo Piero Starace

Ancora nel pieno l’emergenza degli equipaggi della navi italiane “Mba Giovanni “ e “Antonella Lembo”, che si trovano oramai da mesi bloccate in rado al largo della Cina. E la città di Vico Equense si mobilita per cercare di trovare una soluzione e riuscire a riportare a casa, insieme al resto dell’equipaggio, il marittimo vicano Pietro Starace. Come riporta “Vico Equense online”, i sindaci di Messina, Crotone, Napoli, Monte di Procida, Procida, Sant’Agnello, Vico Equense, Termoli e Pozzallo, hanno concordato di inviare un documento congiunto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo «di intensificare tutti gli sforzi, anche diplomatici, per riportare alle loro case» i marittimi imbarcati da oltre un anno, e bloccati al largo di Huanghua, nord est della Cina, dal 29 giugno. Nell’equipaggio della “Lembo” c’è anche il vicano Pietro Starace. Ognuno dei sindaci ha anche registrato un videomessaggio da pubblicare sul web per manifestare la vicinanza ai propri concittadini. La decisione è stata presa al termine di un incontro che si è svolto in videoconferenza e che ha visto la partecipazione dei sindaci dei Comuni che annoverano tra i propri cittadini i marittimi bloccati in Cina sulle navi “Antonella Lembo” e “MBA Giovanni” al largo del porto di Huanghua. Nel corso dell’incontro de Magistris ha informato i colleghi dei «fitti contatti ufficiali» che ha avuto, da settimane, con il ministero degli Esteri «per sollecitare l’individuazione di ogni strumento utile per assicurare il rapido ricongiungimento dei marittimi alle loro famiglie».