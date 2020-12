Vico Equense, gli auguri del sindaco Buonocore: “Sarà l’alba di un mattino dopo una lunga notte di buio e di paura”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore rivolge i suoi auguri per queste festività natalizie: “Buon Natale a medici, infermieri, operatori sanitari, Forze dell’Ordine e Protezione Civile che stanno cercando di salvare quante più vite possibile.

Buon Natale a quanti stanno affrontano il coronavirus ed a coloro che hanno perso il lavoro durante un periodo di grande emergenza.

Buon Natale alle Chiese che ogni giorno portano avanti la loro missione di aiutare gli indifesi, servire gli ultimi e confortare quanti vivono il mistero della sofferenza.

Buon Natale ai giovani, in questo momento tra i più colpiti: non perdete mai la speranza. Ritorneremo a passeggiare, amare e sperare in un futuro lavorativo e personale migliore.

Buon Natale a chi è genitore e a chi non ha perso il desiderio, nemmeno in questo momento di sconforto, di creare una famiglia.

Buon Natale a studenti e docenti che vivono la dimensione di una scuola che imperterrita continua orgogliosamente a portare avanti la propria missione formativa.

Buon Natale a chi vive la propria quotidianità, a chi continua a svolgere il suo compito nonostante le grandi incertezze del presente.

Buon Natale agli anziani, custodi della nostra memoria, che non potranno incontrare i loro cari in queste festività ma non per questo smetteranno di amarli.

Questo Natale sarà più autentico, più vero, più essenziale: celebrerà la rinascita, non solo del Signore, ma anche delle nostre vite.

Sarà l’alba di un mattino dopo una lunga notte di buio e di paura”.