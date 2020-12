Vico Equense, galleria di Seiano senza linea telefonica: in caso di allarme non si può avvertire nessuno. La situazione sulla Statale Sorrentina, da Sorrento a Castellammare di Stabia, non è sempre la più idilliaca nei pressi della galleria di Seiano, a Vico Equense. Spesso un forte traffico blocca completamente le auto, rendendo impossibile proseguire e coinvolgendo gli automobilisti in una vera e propria Odissea. Altre volte, invece, veniamo messi a conoscenza di incidenti avvenuti proprio al suo interno.

Un’ulteriore situazione di gravità, è dovuta al fatto che sotto la galleria vi è assenza di linea telefonica: ciò è rischiosissimo in quanto senza linea diventa molto difficile avvisare qualcuno in caso di allarme.

Il problema riguarda la Vodafone ( non sappiamo se anche altre compagnie) in ogni caso ci sono le colonnine SOS.