Vico Equense: dona un pc, aiuta la scuola.

Laura Morelli: “mancano pochi dispositivi per offrire, nella maniera più equa possibile, pc e tablet ai ragazzi dei vari istituti”

Vico Equense – E’ in dirittura d’arrivo l’iniziativa della Commissione Pari Opportunità Comune di Vico Equense di raccogliere e rigenerare dispositivi idonei alla didattica a distanza per gli alunni del territorio. “La proposta – spiega Laura Morelli, presidente della C.P.O. – è stata accolta positivamente dalla comunità ed è in dirittura d’arrivo: mancano ormai pochi dispositivi per poter offrire, nella maniera più equa possibile, pc e tablet ai ragazzi dei vari istituti.” Diverse famiglie, purtroppo, non sono in grado di sostenere l’acquisto di un computer che possa essere dedicato principalmente all’attività didattica dei giovani studenti, questi infatti vedono mortificata la qualità della propria istruzione non potendo partecipare attivamente alle attività scolastiche in remoto, dovendo ripiegare nella migliore delle ipotesi sugli smartphone dei genitori. “Chiunque – continua il Presidente della Cpo – possieda dispositivi funzionanti ed è interessato a partecipare, può inviare un messaggio privato alla nostra pagina indicando il proprio numero di telefono cosi da organizzare il ritiro degli apparecchi in sicurezza. Ringraziando sempre la comunità per il supporto, auguriamo a tutti un buon avvento natalizio e una serena pausa invernale.”