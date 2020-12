Vico Equense, da martedì a oggi si registrano 8 nuovi positivi

Vico Equense. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 8 dicembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 8 unità, che porta il totale a 78.

Continua la discesa della curva dei contagi, che fa ben sperare per il prossimo futuro. L’ invito è quello di non abbassare la guardia. Bisogna continuare a tenere comportamenti prudenti: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani.

Il commento del sindaco Buonocore: “La situazione dei contagi sembra stia trovando un assestamento e si intravedono i segnali per un’inversione di rotta. In questi giorni si parla di zone gialle anche se il Governatore della Campania ancora non ha ufficializzato la propria decisione. Il mio personale invito è, indipendentemente dalle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni, quello di mantenere la massima cautela e di rispettare le regole con le quali abbiamo imparato a convivere durante il 2020. Restiamo uniti e responsabili”.