Vico Equense, calendario dell’avvento digitale. Progetto promosso da Ruben Staiano

A Vico Equense un calendario dell’Avvento digitale per riaccendere la speranza in un anno buio e difficoltoso per tutti. Prosegue il progetto di videoarte dell’artista Ruben Staiano, promosso dal Comune di Vico Equense. Si tratta di 24 video della durata di circa 35 secondi pubblicati sulle piattaforme online dell’ente comunale dal 1 al 24 dicembre. E poi ancora un prodotto audiovisivo di circa 60 secondi che invece sarà diffuso nella giornata del 25. Il calendario dell’Avvento nasce nel Nord Europa grazie all’intuizione di un editore di Maulbronn, Gerhard Lang.

«Stampando il primo calendario dell’Avvento – spiega Staiano – il tedesco diffuse in tutto il mondo cristiano quella che era una pratica radicata tra le donne del posto: regalavano ai bambini un dolcetto per ogni giorno di dicembre al fine di rendere loro più piacevole l’attesa della nascita di Gesù. Nel mio caso non vi sono dolcetti, ma video, E non è rivolto solo a bambini, ma soprattutto a un pubblico adulto». Staiano è un giovane artista di Vico Equense. L’assessorato al turismo e alla cultura del Comune ha voluto affidargli il compito di regalare gioia e speranza, in occasione del Natale, a una popolazione martoriata dall’emergenza sanitaria che ancora non è finita.

Fonte: Metropolis