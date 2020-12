Vico Equense, arriva la conferma: prorogata la chiusura delle scuole fino al 22 dicembre.

Prorogata la chiusura delle scuole fino al 22 dicembre. Firmata, oggi, l’ordinanza che sospende la didattica in presenza di ogni ordine e grado, e dell’infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi, che nelle scuole paritarie. Nel provvedimento si specifica che saranno consentite, in ogni caso, le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità.