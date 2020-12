Vico Equense: arrestato 26enne per detenzione di 200 grammi di hashish

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha tratto in arresto un ventiseienne pregiudicato originario di Vico Equense (Napoli). In particolare, una pattuglia della Compagnia di Castellammare di Stabia, durante il servizio di pubblica utilità “117” a disposizione della Sala Operativa, mentre percorreva una strada centrale del comune vicano, notava due giovani seduti davanti ad una veranda di una abitazione al piano terra che, alla vista dei finanzieri, sono fuggiti repentinamente nelle rispettive abitazioni.

Incuriositi dall’atteggiamento sospettoso, i finanzieri hanno deciso di effettuare delle perquisizioni domiciliari grazie alle quali sono stati rinvenuti – occultati all’interno di un assetto della camera da letto – due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 200 grammi.

La successiva perquisizione personale di uno di essi ha consentito di sottoporre a sequestro 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuto il profitto dell’attività illecita giornaliera. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata è stato tratto in arresto un responsabile.