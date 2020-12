Vico Equense, altri 19 casi negli ultimi tre giorni: il totale dei positivi attuali è 71.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 15 dicembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 19 unità, che porta il totale a 71. Dobbiamo continuare a mantenere comportamenti prudenti: evitare assembramenti, distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e la mascherina anche in previsione del periodo di festività che ci apprestiamo a vivere. La Campania da domani torna zona gialla: scade infatti, e non sarà rinnovata, l’ordinanza del Ministro Speranza che l’aveva classificata in un’area di rischio più elevata. A partire da giovedì 24, però, entreranno in vigore le nuove restrizioni nazionali che renderanno l’intera Italia zona rossa nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio.