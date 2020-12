Vico Equense. 37 nuovi piloni nel paesaggio unico al mondo del Parco dei Monti Lattari, il no del Movimento Cinque Stelle

Vico Equense ( Napoli ) . 37 nuovi piloni nel paesaggio unico al mondo del Parco dei Monti Lattari, il no del Movimento Cinque Stelle. Sembra incredibile, mentre si parla di tutelare l’ambiente ed il paesaggio, con norme vincolistiche che impediscono al privato di poter mettere una finestra per non “stravolgere” il paesaggio, di fronte a tanta rigidità per il privato, società, con la giustificazione di opere di pubblicà utilità, possono installare opere di enorme impatto paesaggistico all’interno del Parco dei Monti Lattari, sull’area che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi , protetta dall’UNESCO, e Sorrento, aree di grande valore turistico e con sviluppo di settori come l’escursionismo che si basa sulle passeggiate nella natura fra gli alberi che fra poco saranno contorniati di piloni, è quello che dice con determinazione l’onorevole Carmen Di Lauro , una vicenda che avviene in una delle zone più belle e protette , in teoria, della Campania, d’ Italia e del Mondo.

INFRASTRUTTURE SÌ, PURCHÉ COMPATIBILI CON L’ ECOSISTEMA E COL PAESAGGIO