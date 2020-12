Vico Equense: 18 nuovi positivi in 3 giorni

Vico Equense. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 1 dicembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 18 unità, che porta il totale a 109. Un timido ottimismo, ma dobbiamo continuare a impegnarci per scongiurare qualsiasi risalita dei contagi. La decisione di inserire la Campania nella fascia arancione da domani, 6 dicembre, è sicuramente un segnale incoraggiante, ma non possiamo abbassare la guardia. Mai come in questo momento dobbiamo continuare sulla strada del rigore e del rispetto delle regole. Mascherina indossata correttamente, lavarsi spesso le mani e distanziamento restano prioritari se vogliamo uscire da questa situazione. Per qualunque necessità di spesa o farmaci si può contattare il numero dedicato 0818019406, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Il commento del sindaco Buonocore: “I dati in miglioramento della nostra Città rispecchiano i progressi della nostra intera Regione. La Campania è Zona Arancione. Ciò vuol dire che si potrà tornare ad uscire di casa e muoversi all’interno del proprio Comune senza dover portare l’autocertificazione, anche se resta l’obbligo del coprifuoco dalle ore 22 alle 5 (salvo motivi di lavoro, necessità o salute). Restano vietati gli spostamenti da un Comune all’altro, oltre a quelli tra province e regioni. Potranno riaprire tutti i negozi, ad eccezione di bar e ristoranti che potranno continuare a fare asporto e consegne a domicilio. Continuerò a tenervi aggiornati su ogni novità. Da parte vostra continuate a dimostrare il vostro senso civico al fine di uscire, quanto prima, dall’emergenza”.