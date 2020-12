Viabilità. Piccole frane da Meta a Vico Equense e da Positano a Piano di Sorrento e lungo la S.S. 163 verso Amalfi e Cetara. I consueti aggiornamenti sulla viabilità in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana.

Per la S.S. 145 da Meta a Vico Equense, per chi va in direzione Castellammare di Stabia e autostrada A3 Napoli – Salerno pietrame lato destro, direzione Meta – Seiano, ma nulla di grave.

Per la S.S. 163 da Piano di Sorrento in direzione Positano pietrame lato sinistro ( nella foto località Scaricatoio ) , ma anche in direzione Praiano – Amalfi e Maiori – Cetara, pietrame e arbusti. Ricordiamo alto rischio Tramonti – Ravello per chi viene dall’Agro Nocerino Sarnese dal Valico di Chiunzi, la strada è tuttora interdetta ufficialmente.

Persiste per tutta la giornata l’allerta meteo arancione per le coste, rossa per le zone interne.

Aggiornamento delle 6,30 del 9 dicembre 2018 . Continua a piovere quindi la situazione potrebbe peggiorare.