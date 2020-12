Via libera della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a una legge che legalizza la marijuana. È la prima volta che una delle due camere del Congresso americano vota per allentare le restrizioni che vennero introdotte nel 1970. Il disegno di legge è stato approvato con 228 voti favorevoli e 164 contrari. Cinque deputati repubblicani hanno votato a favore e sei democratici si sono invece pronunciati contro. Il testo ora passerà al Senato, dove però difficilmente verrà approvato. Il sì rappresenta comunque un messaggio per il prossimo Congresso e la nuova Amministrazione di Joe Biden, che giurerà da presidente il prossimo 20 gennaio. La legalizzazione viene considerata infatti una priorità da molti democratici.