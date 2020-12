VETTICA DI AMALFI VIA GIOVANNI D\'AMALFI SPECCHIO PARABOLICO IN CURVA ROTTO DAL VENTO

Amalfi ( Salerno ) Sulla Via Amalfi – Agerola. . Si sollecita ancora una volta gli enti preposti della strada e in particolare la provincia di Salerno, il Comune di Amalfi che a Vettica di Amalfi e precisamente nella curva del civico 56 di via Giovanni D’Amalfi che lo specchio parabolico stradale rotto dal vento da un vandalo che sposta anche sempre il bidone della nettezza urbana. Questo specchio si rende necessario particolarmente per l’attraversamento pedonale per la famiglia del civico 56 ove vi sono persone con disabilità che rischiano di essere investiti nell’attraversare la strada per la mancanza di questo specchio . In quel punto sarebbero necessarie anche delle strisce pedonali che mesi fa vennero poste a 50 metri piu sopra ed ora cancellate. Ma di importanza vitale è lo specchio parabolico. Si auspica in una veloce messa in loco dello specchio stradale dalle autorita preposte