Venezia-Salernitana, Castori convoca 24 calciatori: out Dziczek e Baraye

Sono 24 i calciatori convocati da Fabrizio Castori per la partita di domani pomeriggio sul campo del Venezia. Il tecnico marchigiano deve lasciare fuori gli acciaccati Baraye e Dziczek i quali non partiranno per la trasferta in terra lagunare.

Il centrocampista polacco è stato frenato da una contusione alla caviglia e una botta alla spalla ed è tornato a correre solo nella seduta d’allenamento di ieri mattina. Ancora noie muscolari per Joel Baraye: l’esterno sinistro resta a Salerno saltando così anche il match del “Penzo”. Ancora assente anche il lungodegente Lombardi il quale spera di poter ritrovare il campo nell’imminente 2021. Resta a casa pure il fuori lista Micai.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

