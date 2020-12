Vaccino Day medici e farmacisti partite le prenotazioni a Positano, Amalfi, Sorrento. Sono partite al momento solo le prenotazioni per il Vaccino contro il coronavirus Covid-19. I vari ordini stanno raccogliendo le adesioni alla vaccinazione che è, come sappiamo, volontaria e non obbligatoria. In Campania a quanto pare non si sa molto bene quando e dove si faranno queste vaccinazioni, ma sicuramente non si tratta di tempi brevi. Da quel che abbiamo sentito fra i farmacisti tutti gli operatori al banco hanno deciso di aderire “Nella nostra farmacia tutti abbiamo dato il nostro nome per il vaccino”, ci dice un farmacista della Costiera amalfitana, lo stesso anche a Sorrento “Dalla Asl di Napoli sono partite le richieste per le adesioni agli operatori sanitari e anche i farmacisti” . Vi è fiducia comunque nel vaccino ” Io devo tutelare me e i miei familiari. Sicuramente è meno efficace non farlo .Del resto a noi ci hanno vaccinato per il colera”. Quello che nessuno sa è quando e come vivremo una vita normale e se chi fa il vaccino potrà fare a meno delle misure di contenimento , tipo indossare la mascherina “Finchè non si sarà sicuri continueremo a indossare mascherina e a seguire le regole, crediamo ci voglia diverso tempo, ci vorranno mesi per fare sufficienti vaccinazioni” .