Vaccino anti Covid, arrivano i freezer anche a Salerno: due al Ruggi. Arrivano all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove quasi tutto pronto per il vaccine day di domenica. Questi dovranno accogliere le 5mila dosi in arrivo all’Ospedale del Mare già in questo fine settimana. Ma sono in corso di spedizione anche i 4 congelatori per gli ospedali di Nocera, Polla, Vallo della Lucania e Battipaglia.

È grande attesa al Ruggi per il vaccine day di domenica anche se si attendono le indicazioni del ministero post autorizzazione. Le vaccinazioni che spettano ai sanitari dell’azienda ospedaliera universitaria dovrebbero partire il 15 gennaio prossimo.