V-Day, 100 dosi anche all’Ospedale Costa d’Amalfi. Gianluca Mansi: “Poco fa il vaccino anche per il nostro presidente Franco Lanzieri”. Giorno importante per l’Italia quello di oggi, domenica 27 dicembre 2020: è il V-Day, giornata in ogni modo caratterizzata da grande speranza. Con la consegna di 720 dosi, anche in Campania è partita al campagna vaccinale. Sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della nostra Regione: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno).

Riportiamo di seguito quanto ha scritto Gianluca Mansi sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina sono arrivate all’ Ospedale Ruggi D’Aragona le prime 100 dosi di vaccino destinate agli operatori sanitari e ai medici in prima linea nella lotta al Covid.

Pochi minuti fa anche il Nostro presidente Franco Lanzieri che quotidianamente è impegnato all’ Ospedale “Costa D’Amalfi” si è sottoposto al vaccino, un segnale ancor più inportante viste le ultime vicende che hanno interessato il nostro presidio.

È un’immagine di speranza, un giorno importante per l’Italia e per la nostra Costiera Amalfitana.

Un passo in avanti, un abbraccio, una luce.

Un motivo in più per credere con fiducia che presto usciremo da questa emergenza riprendendoci finalmente la nostra normalità.

Che bella giornata!