Uomo arrestato per sparatoria nel salernitano, ma ha il covid: 32 poliziotti in quarantena

L’uomo trasferito nella Casa Circondariale di Salerno è stato sottoposto a tampone, dopo l’esito del test positivo si sono ricostruiti tutti i suoi contatti. Intanto, sarebbero 32 i poliziotti posti in quarantena fiduciaria in attesa del tampone. Il protocollo previsto in questi casi è scattato dopo che G.B.A 44 anni è risultato positivo al Covid 19.