Una poltrona per due torna questa sera su Italia Uno per il 23esimo anno

Da 23 anni Una poltrona per due, la commedia di John Landis del 1982, è diventata l’imperdibile must natalizio in tv. Tutti la ri-guardano, tutti la ri-vogliono, tutti se la ri-godono ogni Natale che manda Dio.

Un cast pressoché perfetto diretto da un regista all’epoca in stato di grazia, reduce da altri due classici come “The Blues Brothers” e “Un lupo mannaro americano a Londra“. Il film ottenne due nomination ai Golden Globe e una agli Oscar. Quest’ultima per la colonna sonora firmata dal maestro Elmer Bernstein. Alcuni personaggi sarebbero tornati in opere successive di Landis, come in una sequenza de “Il principe cerca moglie” con Eddie Murphy, dove compaiono i fratelli Duke (Don Ameche e Ralph Bellamy). Una tradizione per il regista che anche in “Una poltrona per due” mette riferimenti a “Blues Brothers”.