Per continuare a sognare e sperare in un mondo migliore, gli Auguri di un Santo Natale e Sereno Anno nuovo dai Bambini di Ravello. Nei loro volti e nei loro occhi si legge la vera gioia del Natale, quella che dovrebbe tornare a far battere il cuore anche agli adulti. Un video davvero molto bello e coinvolgente che riscalda il cuore in questo Natale diverso dagli altri ma più ricco di sentimenti. Per continuare a sognare e sperare in un mondo migliore, gli Auguri di un Santo Natale e Sereno Anno nuovo dai Bambini di Ravello