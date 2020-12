Un regalo sotto l’albero. Il nuovo libro del teologo Aniello Clemente: “Giuseppe, il dimenticato”

Molto interessante e da leggere il nuovo libro del teologo Aniello Clemente, che si conferma uomo di grande cultura, dal titolo “Giuseppe, il dimenticato” (Editrice Domenicana Italiana). Il testo si sofferma sulla figura di San Giuseppe che è una è una figura singolare; egli con Maria svolge un ruolo determinante per il compimento del disegno divino. La vicenda umana e spirituale di San Giuseppe ci è di monito e insegnamento per farci comprendere come può essere faticoso interpretare e fare la volontà di Dio, come si cresce nella spiritualità, nella fede, nella vocazione e come Dio rivela così la missione che affida a ognuno di noi. Le riflessioni riguardano più ambiti: biblico, liturgico, patristico, teologico, spirituale, morale, antropologico L’autore si inserisce nella scia di tutti coloro che si augurano venga posta una speciale attenzione al santo protettore della Chiesa, con l’indizione di un anno giubilare a lui dedicato.

Ringraziamo di Cuore Aniello Clemente, collaboratore di Positanonews, per averci omaggiato del suo libro che vi invitiamo a regalare ed a regalarvi.