Un Pensiero per Natale… Presentazione Ufficiale nuovo Video della Sorrento Modern Orchestra

Oggi pomeriggio 8 dicembre 2020, sarà presentato il video realizzato a distanza sulla pagina Fb SorrentoModernOrchestra .

Alle 16.00 ci sarà una diretta con la preside, i prof e i ragazzi del liceo Musicale Grandi di Sorrento.

Per questo 2020 un po’ “sui generis”, la #SorrentoModernOrchestra , nonostante tutte le difficoltà legate al triste periodo che stiamo attraversando, la distanza e i limiti tecnici legati al suonare e fare Musica insieme, desidera condividere con voi tutti il suo ultimo lavoro: un video realizzato a distanza.Un augurio, un messaggio di speranza attraverso il linguaggio universale (che poi è la nostra passione): la MUSICA.

I giovani dell’Orchestra e i loro Maestri, vi aspettano per un salutoprima del lancio del nuovo video.Stay Tuned…Special thanks to prof. @LiberoCascone