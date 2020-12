Si proprio così un GRANDI pomeriggio dell’Immacolata, quello che ci hanno regalato docenti e studenti del Liceo Musicale Sorrentino. Da saltare dalla poltrona. Forse perché sono un fans di Freddie, forse perché sono l’autore di FREDDIE MERCURY 75/25, quando nel 2016 sono stato sotto casa sua a Zanzibar. Fatto sta che alla fine del meeting in cui, in tantissimi, i docenti e gli alunni con la Preside Daniela Denaro, hanno salutato e presentato i progetti per il futuro sulla piattaforma streamyard, è stato presentato il video. Totale sorpresa, perché nessuno sapeva di cosa e come si trattava, gli ultimi ricordi risalgono a giusto un anno fa quando dal palco del teatro Tasso, questa grande orchestra, si produsse in un concerto spettacolare.

Il video, parte e la prima figura a comparire è Freddie, copre tutti i quadratini con i musicisti, quello dei cantanti è un pò più grande. La canzone prescelta è Queen – The Show Must Go On. Immediatamente ne percepisco il senso e le motivazioni della scelta, e mi viene il freddo addosso. In coda al video musicale viene spiegato egregiamente questa canzone. Un urlo augurio rivolto alla città per andare avanti in questa pandemia. Il professor Domenico Guastafierro, pifferaio magico, trascina e coinvolge nei suoi progetti colleghi e studenti per proiettarli, non senza l’importante aiuto di tante altre persone, nel futuro prima ancora che in un presente attivo e fattivo. Voglio i nomi, tutti i nomi per poterli ringraziare uno ad uno da queste pagine, dei musicisti, dei maestri, di coloro che hanno preparato ed elaborato il video, perché non è solo un video musicale, ma una pietra miliare, una icona che segna una svolta il prima e il dopo la pandemia nella scuola e in particolare nel Grandi.

Il mio direttore Michele Cinque, non approverà questo scritto, perchè dice che quando un giornalista si lascia prendere dall’emozione non fa comunicazione, ma io voglio solamente e semplicemente trasmettere a tutti quelli che hanno operato, docenti,ragazzi e genitori una emozione, quella forte che ho avuto io. Grazie, avete colpito al cuore e al cervello con un solo colpo!