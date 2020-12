“Un anno fa abbiamo dovuto affrontare l’alluvione che ha colpito la nostra Cetara!”: il ricordo del sindaco. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica:

Il 21 dicembre 2019, un anno fa, abbiamo dovuto affrontare l’alluvione che ha colpito la nostra Cetara!

Mi è particolarmente vivo il ricordo dell’impegno di tutti noi che, sfidando la pioggia ed i danni che aveva provocato, con coraggio, forza e speranza, abbiamo subito rimesso a posto tutto. L’amore e la passione per Cetara mi hanno spinto a reperire le risorse utili per risolvere e superare in tempi strettissimi i danni causati dalle incessanti piogge. La mia presenza costante e perseverante con tutti gli amministratori comunali nei luoghi dell’alluvione ha richiamato l’attenzione delle autorità provinciali , regionali e nazionali, facendo convenire a Cetara, il Prefetto di Salerno, il Governatore De Luca nonché il numero uno della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza di tutto il nostro territorio sotto l’aspetto idrogeologico. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che avete fatto insieme a me per riportare la Ns Cetara in una situazione di normalità. Continuiamo con lo stesso spirito di sacrificio e di rispetto per le disposizioni anti covid auspicando presto il ritorno alla normalità. Grazie a tutti.