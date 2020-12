Un altro laureato tra i Minoresi nel Mondo. Auguri ad Andrea Staibano

Minori, Costiera amalfitana . Andrea Staibano si unisce ai giovani dottori originari di Minori pronti a condividere le loro conoscenze fuori dalla Costiera Amalfitana.

La laurea in informatica è stata conseguita presso la Statale di Milano e la discussione dell’elaborato finale, effettuata da Bergamo in remoto ( a causa delle restrizioni da Covid, è stata seguita con emozione dagli orgogliosi genitori Alfonso Staibano e Carmela Infante (partiti da Minori nel 1991) , e via whatsapp dal fratello Nello e sua moglie Francesca.

Argomento della tesi discussa a valle del percorso di studi è stato un algoritmo per l’ottimizzazione in tempo reale della gestione di un magazzino automatico, tema di grande interesse nella gestione logistica nel mondo industriale odierno.

Da tutti noi, i migliori auguri ad Andrea, per il traguardo raggiunto sicuri che sia solo l’inizio di una lunga serie di successi e soddisfazioni.