Twitch, la piattaforma che sta spopolando. Cosa è e come funziona

Sempre più frequente è il fenomeno dello streaming videoludico, ovvero dei videogiocatori che si filmano mentre giocano e condividono il tutto con altre persone che li guardano e interagiscono in tempo reale. Tra le tante piattaforme di streaming in tempo reale esistenti Twitch.TV è sicuramente la più famosa al mondo, contando a oggi milioni di utenti attivi che parlano di videogiochi e non solo!

Nata dall’idea di Justin Kan e Emmett Shear che nel 2007 crearono Justin.tv, trasformandolo poi in Twitch.tv nel 2011, la piattaforma è arrivata ad essere la quarta in classifica a generare più traffico su internet negli Stati Uniti. Dal 2014, inoltre, Twitch è stato venduto ad Amazon per una cifra pari a 970 milioni di dollari e tale vendita ha portato diversi cambiamenti, come ad esempio la possibilità di collegare l’account Twitch all’abbonamento ad Amazon Prime.

In questo articolo vogliamo spiegarti cos’è e come funziona Twitch, nonché come fare ad avere i vantaggi di un abbonamento Twitch Prime.

Come Funziona Twitch

Il colosso viola dello streaming permette a chiunque di approcciarsi al suo mondo. Per iscriverti ed entrare a far parte di questo mondo interattivo ti basta creare un account Twitch, cliccando su Iscriviti in alto a destra oppure in basso a sinistra sotto la dicitura “Entra nella community di Twitch!” inserendo i tuoi dati (nome, cognome, email e data di nascita) o collegandoti con un account Facebook.

Se non hai intenzione di creare un account di Twitch, puoi comunque vedere le live, ma non potrai comunicare tramite la chat, seguire lo streamer in modo da sapere quando è online o creare a tua volta dirette streaming (streammare). Se invece non vuoi perderti tutti i vantaggi che la piattaforma può offrire, ti spieghiamo quali sono le funzioni per chi decide di iscriversi alla piattaforma, con un account gratuito o con l’abbonamento a Prime.

Le funzioni di un account Twitch di base sono molteplici e tutte disponibili in modo completamente gratuito.

Oltre alla ovvia possibilità di sfogliare la galleria di giochi trasmessi in tempo reale, Twitch TV permette di:

Scegliere chi seguire per ricevere aggiornamenti e sapere sempre quando lo streamer è online;

Supportare i tuoi streamer preferiti con donazioni o tramite abbonamento con un costo mensile;

Utilizzare la chat in tempo reale, comunicando sia con gli altri utenti sia con lo streamer stesso;

Streammare a tua volta.

Queste sono le funzionalità di un account di base, ma da quando Twitch TV è stato venduto ad Amazon esiste la possibilità di abbonarsi al servizio Twitch Prime che ti offre molte funzionalità in più.

Se ricordi, ti abbiamo già accennato cos’è Twitch Prime, nell’articolo riguardante Amazon Prime, mentre nel paragrafo che segue, ti spiegheremo più nel dettaglio a cosa serve avere l’abbonamento a Twitch Prime e tutte le informazioni riguardo i suoi vantaggi.

Che cos’è Twitch Prime

Twitch Prime è la versione a pagamento dell’account di Twitch: il profilo premium.

Con l’account Premium di Twitch si ottengono diversi vantaggi come:

Ricevere un abbonamento gratuito al canale del tuo streamer preferito senza alcuna limitazione;

Accedere a contenuti gratuiti di giochi selezionati da Twitch ogni mese e, in alcune occasioni, ricevere giochi gratis;

Ricevere skin esclusive, personaggi, potenziamenti e molto altro per i tuoi giochi preferiti;

Utilizzare nelle chat delle remote esclusive;

Poter usufruire della chat dal vivo;

Colorare i messaggi che invii;

Archiviare i tuoi video (se sei uno streamer) fino a 60 giorni, invece dei 14 inclusi nell’account base;

L’assenza di pubblicità (che non compromette però i guadagni dello streamer basati su di esse);

Infine, una coroncina affianco al tuo nickname che dimostra che possiedi un account Twitch Prime.

Se i vantaggi di Twitch Prime ti sembrano interessanti, continua la lettura di questo post per scoprire come abbonarti.

Come avere Twitch Prime

Abbonarsi a Twitch Prime è molto semplice. Per poter usufruire del servizio devi innanzitutto essere iscritto ad Amazon Prime e successivamente collegare Amazon Prime a Twitch.

Se non hai mai usufruito di Amazon Prime, e di conseguenza di un account Twitch Prime, hai diritto a una prova gratuita di 30 giorni, potendo decidere al termine del periodo di prova se rinnovare l’abbonamento oppure annullarlo.

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di 36€ annuali e 3,99€ mensili con rinnovo automatico e possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Sono davvero numerosi i vantaggi all’iscrizione Amazon Prime che, oltre a Twitch Prime, comprende anche Prime Reading, Amazon Prime Video, Prime Music e la spedizione gratuita in un giorno su moltissimi prodotti.

Puoi iscriverti ad Amazon Prime qui. Se sei uno studente puoi usufruire della promozione a te dedicata, Prime Student.

Ecco come collegare il tuo account Prime a Twitch per usufruire dell’account premium:

Collegarsi ad Amazon con il tuo profilo abbonato ad Amazon Prime;

Cliccare su “Il mio account“;

Scorrere fino alla dicitura “Altri account”;

Cliccare su “Impostazioni account Twitch”;

Cliccare su “Collega un account Twitch”.

Puoi collegare il tuo account Twitch ad Amazon Prime anche dalla piattaforma, direttamente dalle impostazioni del tuo account. Qui ti basta semplicemente cliccare su “Twich Prime” e poi su “Collega il tuo account Prime”.

Prima di approcciarti al meraviglioso mondo interattivo di Twitch devi sapere inoltre che questo è utilizzabile sia da browser che da app, compatibile con numerosi dispositivi tra cui iOS, Android, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Ora che sai cos’è Twitch e quanto costa avere Twitch Prime non devi far altro che metterti comodo e guardare le tue live streaming preferite! In fondo, è un po’ come guardare la televisione videoludica, no?

