Turismo con cultura a costo zero, la proposta di Fabio Colucci per salvare la stagione 2021.

Visite gratis a siti e monumenti, la ricetta dell’imprenditore sorrentino già al vaglio della Regione Campania. Una bomba promozionale che potrebbe assicurare un incremento di richieste di viaggi verso il nostro Paese.

Sorrento – In questo periodo, numerose le ricette per rilanciare in ottica post Covid, quello che tuttavia rimane un pilastro portante della nostra economia, ovvero il turismo. Una delle più interessanti, proveniente da una terra come la penisola sorrentina dove da sempre si riesce a praticare del buon turismo, è senz’altro quella avanzata in questi giorni dall’imprenditore Fabio Colucci. Il quale, nelle vesti di presidente del “Club dei 500” (ormai una realtà territoriale costituitasi da qualche anno e animata da operatori del mondo del turismo, sia del comparto ricettivo che dell’indotto), nel prevedere una ripresa del turismo assolutamente non facile,ha evidenziato che bisogna agire con strategie che anticipino la concorrenza. L’invogliare i turisti a tornare a farci visita, in un periodo particolarmente poco favorevole dal punto di vista economico, come senz’altro sarà a livello mondiale quello del post covid, si presenta una operazione alquanto ardua. In tale preoccupante contesto, secondo Colucci , bisogna agire di conseguenza e con proposte innovative. Una delle quali senz’altro quella di rendere gratuite visite e tappe al nostro patrimonio storico culturale. Un vero e proprio tesoro costituito dagli innumerevoli siti archeologici, monumenti e musei, che in particolar modo in Campania, insieme alle bellezze paesaggistiche, rappresenta una grande attrattiva per milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Non solo, Colucci propone anche una sorta di “tourist card” che possa consentire al cliente di ottenere sconti nei servizi presso quelle attività (anche commerciali) che aderiranno all’iniziativa. Chiaramente i progetti per Fabio Colucci, non rimangono soltanto idee da porre nel cassetto e poi caso mai un domani da realizzare. Animato da quel pragmatismo che da sempre lo contraddistingue, insieme altre affermate realtà dell’ imprenditoria turistica sorrentina, come Mario Colonna e Franco Cappiello, la scorsa settimana, in un incontro con l’Assessore regionale al turismo, Felice Casucci, si è discusso del come rendere praticabile in poco tempo tale iniziativa.

Immediata la disponibilità dell’Assessore regionale che si è dimostrato interessato e disponibile ad essere promotore del “progetto Colucci” presso la Regione nonché verso il Governo centrale. Con il paesaggio, il clima e i percorsi enogastronomici, la cultura rappresenta le maggiori attrattive turistiche del nostro Paese. Un patrimonio da sfruttare ed offrire al mondo intero. Secondo Colucci, appare pertanto doveroso offrire gratis visite ai luoghi che rappresentano la storia dell’arte e della cultura a livello mondiale. Prima dell’emergenza sanitaria ,dai dati Istat, 60 milioni erano i turisti che visitavano l’Italia a scopo culturale. Con la proposta Colucci si può capitalizzare tale opportunità sebbene poi bisogna individuare un modo per sostenere economicamente il settore culturale finora alimentato proprio dai costi di visite e percorsi. A tale proposito, sottolinea Colucci, se si tiene in considerazione che il PIL (Prodotto Interno Lordo) del turismo italiano pre-Covid era di 266 miliardi di euro mentre l’introito proveniente da musei, siti monumentali ed archeologici era di soli 266 milioni ,con un rapporto costi benefici di 0,09, risulta evidente che tale situazione rappresenta un’ulteriore motivo affinché la proposta avanzata da Colucci sia più che valida. Una vera e propria bomba promozionale che sicuramente porterà un boom di richieste di visite al nostro Paese. Il nodo da sciogliere, al momento, è quello di convincere la Regione ad istituire la “tourist card” che dovrà essere concordata con le categorie coinvolte e l’Assessore Casucci in qualità di coordinatore. Le attività che esporranno il simbolo oppure la locandina saranno tenuti ad offrire uno sconto sui servizi al turista. Pertanto alla cultura gratis, anche l’ipotesi di agevolazioni per i servizi! “Con tali iniziative” – lascia intendere Colucci – “dall’estero non potranno non scegliere la Campania e l’Italia!” Il piano al momento è in corso di stesura e presto sarà al vaglio dell’Assessore Casucci. Basti pensare che se si riuscirà a concretizzare tale operazione, ed attrarre il 15/20 per cento in più da togliere ai competitors di mercato, secondo Colucci, si potrà pensare con un certa tranquillità alla stagione 2021. Scongiurando in tal modo una ulteriore emergenza che vedrebbe coinvolto l’intero comparto. – 17 novembre 2020 – salvatorecaccaviello.