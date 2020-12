Tre salernitane per la fascia di Miss Universe. In totale 6 della Campania

Le modelle che ci rappresenteranno, ognuna bellissima e con le proprie peculiarità, sapranno portare in alto la bellezza del Sud anche in questa edizione». Vincenza Botti, quest’ultima di Vallo della Lucania, nel 2015, a soli 20 anni, è arrivata tra le tre finaliste di Miss Italia. Vanta diverse partecipazioni televisive come ballerina, al capodanno Rai trasmesso in diretta dalla Basilicata. Nel suo bagaglio lavorativo importanti esperienze: nel 2014 ha conquistato il titolo di Miss Cilento Vallo di Diano Alburni, nel 2015 è arrivata terza a Miss Italia e ha poi conquistato il titolo di Miss Italia Curvy. Nel suo curriculum anche cinema e televisione. Nel 2017 è stata nel cast del film “Natale al Sud” con Massimo Boldi e Biagio Izzo, mentre nel 2019 ha fatto parte del cast di “Ciao Darwin” su Canale 5. Un anno dopo aver ricevuto la fascia di Miss Italia Curvy, nel 2018, la cilentana ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante al programma “Uomini e Donne”. Mentre Dana Anghelescu ha 21 anni ed è di Agropoli. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico ha intrapreso gli studi all’Orientale di Napoli alla Facoltà di Lingue. Emilia Nobler di Villammare invece ha 18 anni e vive a Parigi dove studia Relazioni Internazionali: appassionata di musica tanto che si riesce a distinguere anche nel suonare il pianoforte , parla ben cinque lingue.

Fonte: La città di Salerno