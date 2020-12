Tramonti, uomo schiacciato da un cancello. Le telecamere restituiscono le dinamiche dei fatti

Costiera amalfitana. Lunedì pomeriggio, in località Pietre di Tramonti, nel comune di Tramonti, un 69enne è rimasto schiacciato da un cancello in ferro riportando ferite alla testa. In serata l’uomo, di Maiori, è morto. Il corso di Agostino Della Pietra è stato dissequestrato perché la Procura ha deciso di non procedere con l’autopsia.

Le cause della morte di Agostino sono molto chiare grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza posizionate all’ingresso del capannone dove il defunto era giunto quella mattina.