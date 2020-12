Tramonti, un nuovo caso di Coronavirus e 6 guariti. Scendono a 3 gli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica un aggiornamento sulla situazione epidemiologica in città: “Oggi registriamo 6 nuovi guariti e 1 nuovo positivo, fortunatamente asintomatico. Il totale dei contagi sul territorio scende, pertanto, a 3. Soprattutto in questo periodo vogliamo raccomandarvi di evitare riunioni con non conviventi perché potrebbero esserci asintomatici non rintracciati. È necessario tutelare soprattutto i nostri cari anziani e le persone con patologie pregresse. Nell’augurarvi buone feste e in salute vogliamo dedicare un pensiero al nostro cittadino ospedalizzato sperando che torni presto a casa. Se continueremo a rispettare le normative giungeremo presto a contagi zero”.