Tramonti, un nuovo caso di Coronavirus e 3 guariti. Scende a 8 il totale degli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comuni l’aggiornamento sulla situazione Covid.19 in città: “Stasera registriamo 3 nuovi guariti e 1 nuovo positivo. Sono state subito attivate le procedure di tracciamento per effettuare i tamponi ai contatti nei prossimi giorni. Il totale dei positivi sul territorio comunale scende così a 8. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, per giungere a contagi zero come altri paesi della Costiera Amalfitana dobbiamo continuare a impegnarci nel rispetto delle restrizioni: evitare di uscire senza alcuna necessità e prestare particolare attenzione all’igiene delle mani. Auguriamo buona guarigione a coloro che sono ancora alle prese con il Covid-19”.