Tramonti: scompare Giusto Apicella, storico tabaccaio

Tramonti piange la scomparsa di Giusto Apicella, conosciuto da tutti come Giustino. Proprietario del famoso tabacchi in Piazza Polvica del comune in Costiera amalfitana, Giustino si è spento a 91 anni. I funerali ci saranno domani venerdì 18 dicembre.

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Perché per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione.

(Gialal al-Din Rumi)

Condoglianze da tutta la redazione di Positanonews.